Новые кадры сериала «Из многих» — шоу от создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько новых кадров сериала Pluribus («Из многих»). Премьера состоится в ноябре этого года на платформе Apple TV+.

Сюжет рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.

Над сериалом работает Винс Гиллиган, создатель «Во все тяжкие» и соавтор «Лучше звоните Солу». Главную роль сыграла Рэй Сихорн.

Кадры сериала «Из многих»

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly