В Китае детей заставляют играть в игры по 15 часов в сутки, чтобы излечить от зависимости

Один из компьютерных клубов в Китае открыл необычную программу, которая должна помочь родителям избавить ребёнка от игровой зависимости. Программа предусматривает 15 часов игры каждый день.

В рамках курса дети должны играть в видеоигры с 9:00 до полуночи, прерываясь только на еду и пробежки. Авторы кампании заявляют, что после такого желание стать киберспортсменом или всю жизнь быть геймером пропадает — у одного из детей в первый же день начались судороги, второй отправился домой в слезах.

Из-за такой напряжённой атмосферы игры становятся сложнее учёбы.

Стоимость такого курса зависит от его продолжительности — за 22 дня непрерывного гейминга родителям предлагают выложить $ 1,4 тыс. (112 тысяч рублей).