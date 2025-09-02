Team Spirit вылетела с отборочных на BLAST Open London 2025 по CS 2
G2 Esports победила Team Spirit в нижней сетке группы В закрытых отборочных на BLAST Open London 2025 по CS 2, победив с результатом 2:1 (11-13 на Mirage, 16-13 на Dust 2 и 13-1 на Ancient). Команда Неманьи huNter- Ковача обеспечила себе место на основной части турнира в Лондоне.
CS 2. BLAST Open Fall 2025: Closed Qualifier . Группа B. Финал (нижняя сетка)
01 сентября 2025, понедельник. 22:10 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 2
G2 Esports
Team Spirit не смогла пройти квалификацию и теперь не имеет шансов на участие в чемпионате в Лондоне.
Напомним, что ранее такую же участь разделила и Virtus.Pro, также уступившая M80.
Закрытые отборочные на BLAST Open London 2025 проходили с 27 августа по 1 сентября, где команды соревновались за шесть путевок на LAN-событие.
Sh1ro объяснил провал EWC 2025
