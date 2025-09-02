Скидки
Матч-центр:
Пилотную серию перезапуска сериала «Баффи — истребительница вампиров» уже сняли

Пилотную серию перезапуска сериала «Баффи — истребительница вампиров» уже сняли
Режиссёр Хлоя Чжао объявила, что съёмки пилотного выпуска сериала «Баффи — истребительница вампиров подошли к концу. Боссы стриминга Hulu пока не одобрили производство всего сезона, поэтому на данный момент готов лишь пилот.

Хлоя Чжао, снявшая ленту «Вечные» и другие картины, выступает режиссёром и исполнительным продюсером пилотного эпизода сериала. Актриса Сара Мишель Геллар, исполнившая роль Баффи в одноимённом шоу, вернётся к своей роли. Исполнительницей главной роли в продолжении сериала «Баффи — истребительница вампиров» стала актриса Райан Кира Армстронг, известная по «Чёрной вдове».

Дату старта производства и дату премьеры пока не называют.

Новости. Чемп.Play
