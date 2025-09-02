Скидки
Симу Лю уверяет, что люди будут потрясены образом Доктора Дума от Роберта Дауни-младшего

Симу Лю уверяет, что люди будут потрясены образом Доктора Дума от Роберта Дауни-младшего
В недавнем интервью актёр Симу Лю, известный по роли Шан-Чи из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», рассказал, что зрители будут в шоке от того, как Роберт Дауни-младший будет смотреться в образе Доктора Дума в грядущих «Мстителях».

Актёр не стал вдаваться в детали, но отметил, что люди точно будут в восторге от персонажа и его глубокой проработки.

Роберт Дауни-младший в образе Доктора Дума полноценно появится в «Мстителях: Судный день», а затем его можно будет увидеть и в «Секретных войнах». Роль злодея будет масштабная — он выступит главным антагонистом, который будет порабощать Землю и даже мультивселенную, а герои попробуют его остановить.

«Мстители: Секретные войны» перезапустят киновселенную Marvel
«Мстители: Секретные войны» перезапустят киновселенную Marvel
