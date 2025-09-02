«Мы дружим»: Бенедикт Камбербэтч — об Оливии Колман на съёмках «Супругов Роуз»

Актёр Бенедикт Камбербэтч, известный по ролям Доктора Стрэнджа и Шерлока Холмса, и Оливия Колман («Корона») снялись вместе в фильме «Супруги Роуз». В интервью Бенедикт рассказал об их взаимоотношениях с Оливией.

Актёр в шутку вспомнил, как вообще появилась идея фильма.

Мы дружим уже какое-то время… И говорили об этом как-то по пьяни и без обязательств, а потом кто-то из взрослых сказал: «Знаете, это может сработать».

Предварительно история расскажет об идеальной жизни идеальной пары Тео и Айви: у них успешная карьера, замечательные дети, завидная сексуальная жизнь. Но под фасадом безупречной семьи скрывается пороховая бочка соперничества и обид, которая разгорается, когда рушатся профессиональные мечты Тео.

Мировая премьера «Супругов Роуз» уже состоялась.