Посещаемость кинотеатров в России летом упала на 23%

Газета «Коммерсантъ», ознакомившись с данными Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), сообщила, что россияне за лето стали меньше ходить в кино.

Из данных ЕАИС следует, что общие сборы фильмов за три летних месяца сократились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году они составили 4,55 млрд рублей. В целом посещаемость российских кинотеатров упала примерно на четверть (23%) — до 11,4 млн человек.

Этим летом посещаемость упала на 15%. Такую динамику сложно охарактеризовать иначе как тревожной — тренд на снижение кинохождения сохраняется.

Отмечается, что осень должна оживить прокат, темпы сбора 2024 года, возможно, удастся опередить по итогам года, но не по количеству зрителей.