Стивен Кинг назвал условие, при котором он одобрил фильм «Долгая прогулка» по своей книге

Уже 18 сентября в России состоится официальная премьера триллера «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга. В интервью писатель рассказал, при каком условии он дал добро на экранизацию своего произведения.

Кинг хотел, чтобы в кино всё было так же жестоко, как и в книге: он попросил авторов картины не преуменьшать жестокость и показывать убийства так, как они происходили в оригинале на самом деле, без лишней цензуры. Также Кинг не упустил возможности обругать супергеройские фильмы, в которых происходят массовые разрушения, но при этом никто не погибает.

Если посмотрите фильмы о супергероях, то увидите… какого-нибудь суперзлодея, который разрушает целые кварталы, но вы никогда не увидите крови. Это неправильно… Я сказал: «Если вы не собираетесь это показывать, то и не беритесь».

Премьера «Долгой прогулки» в США состоится уже 12 сентября, чуть раньше, чем в России.