Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В PS Plus добавили Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder

Сегодня подписчики PS Plus Essential получили доступ к трём играм, которые Sony анонсировала к выпуску в сервисе на сентябрь.

Каталог пополнили Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder. Все три игры можно добавить в свою библиотеку до 30 сентября.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в сентябре 2025 года

Psychonauts 2 — продолжение культовой игры Тима Шейфера, где главным героям необходимо пройти через опасные лабиринты разума друзей и врагов, чтобы одолеть жестокого злодея-экстрасенса.

Viewfinder — популярная головоломка от студии Sad Owl, где для прохождения уровней необходимо проецировать фотографии на реальный мир.

Stardew Valley — одна из самых высоко оценённых игр в Steam в виде симулятора фермера.

Где-то в середине месяца объявят подборку PS Plus Extra и Deluxe (Premium) на сентябрь.