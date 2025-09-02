Скидки
Фильм «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном вышел онлайн

Фильм «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном вышел онлайн
С сегодняшнего дня фильм «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном в главной роли можно посмотреть в цифре. Картина вышла онлайн на Apple TV, Amazon Prime Video и других зарубежных стримингах.

Лента рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен.

Премьера нового «Голого пистолета» в мировом прокате состоялась 1 августа, то есть в цифре фильм вышел через месяц после старта проката. Потом фильм показывали и в России, но в рамках предсеансного обслуживания.

Зрители остались от ленты в восторге
Зрители оценили комедию «Голый пистолет» на уровне оригинала с Лесли Нильсеном
