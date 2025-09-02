Том Холланд снялся во множестве забавных образов — в новой рекламе LEGO
Поделиться
Компания LEGO выпустила новый рекламный ролик, в котором главной звездой стал Том Холланд. Он появляется в виде различных персонажей — образов у него много!
Так, звезда «Человека-паука» появляется в образе космического солдата, популярного футболиста (в этой же сцене снялся брат Тома Холланда), оратора на сцене, дедушки в саду и других персонажей.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат LEGO.
У видео есть слоган, который LEGO очень легко относит к себе и к своей аудитории, — она разнится в возрасте от самых маленьких до взрослых. Слоган следующий: «Никогда не переставай играть».
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
15:11
-
14:45
-
14:18
-
14:10
-
13:47
-
13:46
-
13:38
-
12:57
-
12:27
-
11:51
-
11:10
-
10:16
-
09:43
-
09:10
-
08:33
-
07:51
-
04:12
- 1 сентября 2025
-
20:46
-
20:07
-
19:57
-
19:09
-
18:36
-
18:04
-
17:36
-
17:19
-
17:09
-
16:40
-
16:06
-
15:32
-
15:25
-
15:20
-
15:13
-
14:55
-
14:43
-
14:29