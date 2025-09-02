Скидки
Уэнсдей, 2-й сезон, серии 3 сентября — во сколько выйдет, когда выйдет, точная дата выхода, сколько серий

Стала известна точная дата выхода финальных серий второго сезона «Уэнсдей»
Уже 3 сентября состоится премьера новых эпизодов второго сезона сериала «Уэнсдей». Второй сезон продолжает историю Уэнсдей Аддамс, одной из дочерей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор».

Онлайн-кинотеатр Netflix уже опубликовал точную дату релиза сезона. Ещё четыре эпизода можно будет посмотреть 3 сентября в 10:00 мск. Серии сразу же выйдут с русской озвучкой и субтитрами, как и предыдущие эпизоды. После этого шоу отправится на перерыв в несколько лет — авторы уже работают над третьим сезоном.

К главным ролям в «Уэнсдей» вернулись Дженна Ортега и Эмма Майерс, а гостевые роли также сыграли Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих), Кристофер Ллойд («Назад в будущее) и Стив Бушеми («Таинственный поезд»). Режиссёром проекта вновь выступил Тим Бёртон («Битлджус»). Сценаристами остались Майлз Миллар и Альфред Гоф — авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром.

