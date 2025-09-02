Скидки
Авторы «Очень странных дел» завершили работу над первой частью пятого сезона сериала

Создатель сериала «Очень странные дела» Росс Даффер опубликовал новый пост в соцсетях, посвящённый пятому сезону шоу. Автор фантастического проекта подтвердил, что они вместе с братом Мэттом закончили производство первой части продолжения — четырёх эпизодов.

Даффер назвал третью серию классическим эпизодом сериала, который снял Фрэнк Дарабонт, режиссёр «Побега из Шоушенка», «Зелёной мили» и первого сезона «Ходячих мертвецов». А вот четвёртый эпизод, Sorcerer, шоураннер назвал невероятно эмоциональным приключением и логистически сложным эпизодом, от которого они вместе с братом всё ещё восстанавливаются.

The Turnbow Trap — самый классический эпизод «Очень странных дел». В нём есть все наши любимые моменты. Поставлен одним из наших кумиров — Фрэнком Дарабонтом («Шоушенк!» «Зелёная миля!» «Ходячие мертвецы!»), который ради этого прервал свою пенсию. И он просто невероятен. Sorcerer — это очень масштабная серия, такая же масштабная, как и наши прошлые финалы. Логистически это были самые безумные съёмки в нашей жизни. Мы всё ещё восстанавливаемся.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Дебютные серии выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.

