Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились кадры со съёмок сказки «Чудо-юдо» с Сергеем Безруковым — премьера в 2026 году

Появились кадры со съёмок сказки «Чудо-юдо» с Сергеем Безруковым — премьера в 2026 году
Комментарии

Кинокомпания «СТВ» представила новые кадры со съёмок фильма «Чудо-юдо». Премьера ленты состоится в 2026 году в кинотеатрах России.

Кадры из фильма «Чудо-юдо»

Фото: СТВ

Фото: СТВ

Фото: СТВ

Фото: СТВ

Фото: СТВ

Фото: СТВ

Фото: СТВ

Фильм расскажет историю девушки по имени Отрада, дочери мага Черногора и волшебницы Болотницы. Силы родителей должны были перейти к ней, но Отрада лишена колдовских способностей. Чтобы всё-таки обрести их, юной волшебнице нужно попасть в мир людей и найти там возлюбленного. Вместе с Отрадой отправляется её друг Чудо-Юдо, способный менять облик.

Главные роли в ленте исполнят Сергей Безруков, Виктория Исакова, София Лопунова и Микита Воронов. Режиссёром выступит Серик Бейсеу («Конёк-горбунок»).

Материалы по теме
Почти Гай Ричи: обзор фильма «Пойман с поличным» от Даррена Аронофски
Почти Гай Ричи: обзор фильма «Пойман с поличным» от Даррена Аронофски
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android