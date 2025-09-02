Начались съёмки комедийного сериала «Оливка, Игорёк и Рекс»

Онлайн-кинотеатр START вместе с телеканалом «Солнце» приступил к съёмочному процессу сериала «Оливка, Игорёк и Рекс» — фантастической комедии о девочке, которая понимает язык животных.

Действие сюжета происходит в 1980-х годах. Семилетняя Оливка (Оля) собирается переезжать из деревни в город — там ей придётся искать новых друзей, привыкать к новой жизни и помогать окружающим понять своих питомцев, находя с животными общий язык.

Режиссёром проекта выступает Александр Жигалкин («Папины дочки»), а главные роли исполнили Оливия Минц, Елизавета Арзамасова и Алексей Золотовицкий. Премьера намечена на 2026 год.