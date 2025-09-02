Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки комедийного сериала «Оливка, Игорёк и Рекс»

Начались съёмки комедийного сериала «Оливка, Игорёк и Рекс»
Комментарии

Онлайн-кинотеатр START вместе с телеканалом «Солнце» приступил к съёмочному процессу сериала «Оливка, Игорёк и Рекс» — фантастической комедии о девочке, которая понимает язык животных.

Действие сюжета происходит в 1980-х годах. Семилетняя Оливка (Оля) собирается переезжать из деревни в город — там ей придётся искать новых друзей, привыкать к новой жизни и помогать окружающим понять своих питомцев, находя с животными общий язык.

Режиссёром проекта выступает Александр Жигалкин («Папины дочки»), а главные роли исполнили Оливия Минц, Елизавета Арзамасова и Алексей Золотовицкий. Премьера намечена на 2026 год.

Материалы по теме
Фото
Появились кадры со съёмок сказки «Чудо-юдо» с Сергеем Безруковым — премьера в 2026 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android