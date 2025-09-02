В России стали просить расписку при покупке iPhone — всё из-за отсутствия RuStore

С 1 сентября в России стал действовать закон, который признаёт все смартфоны и планшеты «некачественными», если на них не установлен отечественный магазин приложений RuStore. Под ограничение попали буквально все новые iPhone — теперь продавцы отдельно указывают это в описании товара.

Пытаясь перестраховаться, магазины просят клиентов подписать отказ от претензий. В расписке указано, что товар имеет недостаток: невозможно установить и использовать единый магазин приложений RuStore. Подписав документ, покупатель лишается возможностей по закону «О защите прав потребителей».

По новому закону производителям запрещается мешать установке RuStore, блокировать его работу, ограничивать обновления или способы оплаты. Отмечается, что покупатель может запросить возврат денег или обменять «некачественный» товар.