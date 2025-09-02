Вышел трейлер криминальной драмы «Тоннель» с Елизаветой Боярской

Онлайн-кинотеатр KION и НТВ представили тизер-трейлер нового сериала «Тоннель». Даты выхода у проекта в жанре криминальной драмы пока нет.

Сериал расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

Видео доступно в группе НТВ во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат KION.

Главные роли исполнили Елизовета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Влад Фурман, Александр Семчев. Закрытая премьера «Тоннеля» состоится на фестивале «Новый сезон» 15–20 сентября — затем сериал выйдет на KION, а после его покажут в эфире НТВ.