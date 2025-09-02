Скидки
Первые кадры продолжения «28 лет спустя» — вторая часть трилогии выйдет в январе

Первые кадры продолжения «28 лет спустя» — вторая часть трилогии выйдет в январе
Издание Rolling Stone опубликовало первые кадры фильма «28 лет спустя. Костяной храм» — второй части фильма ужасов по известной франшизе. Первый фильм с июля доступен на онлайн-площадках, а «Костяной храм» дебютирует в кинотеатрах 16 января 2026 года — после этого будет ещё один фильм.

Кадры фильма «28 лет спустя. Часть II: Костяной храм»

Фото: Rolling Stone

Фото: Rolling Stone

Фото: Rolling Stone

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»).

