Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Helldivers 2 вернулась на первое место в топе продаж Steam благодаря большому апдейту

Helldivers 2 вернулась на первое место в топе продаж Steam благодаря большому апдейту
Комментарии

Сервис SteamDB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 26 августа по 2 сентября. Спустя несколько месяцев лидерство себе вернула Helldivers 2.

В топ-10 также вошли две новинки — Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Story of Seasons: Grand Bazaar. Четвёртую строчку заняла Borderlands 4, которая выйдет 12 сентября.

Чарт продаж Steam 26 августа по 2 сентября

  1. Helldivers 2
  2. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  3. Path of Exile 2
  4. Borderlands 4 (предзаказ)
  5. NBA 2K26
  6. No Man's Sky
  7. Hogwarts Legacy
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Ready or Not
  10. Story of Seasons: Grand Bazaar

До этого две недели подряд лидировал инди-симулятор Peak.

Материалы по теме
Кооп-игра Peak возглавила чарты Steam, обойдя Battlefield 6 и Cyberpunk 2077
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android