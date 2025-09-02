Скидки
Футболист Фёдор Смолов присоединился к BetBoom Team перед The International 2025 по Dota 2

Киберспортивный клуб BetBoom Team сообщил, что к организации присоединился действующий чемпион России по футболу Фёдор Смолов.

Спортсмен посетил буткемп команды перед чемпионатом мира The International 2025, пообщался с игроками и сыграл в Dota 2. Какую роль Смолов будет занимать в BB Team, пока неизвестно — сам он отмечает, что просто приехал в гости, чтобы поддержать команду.

Ранее Смолов принял участие в турнире стримеров по Counter-Strike 2. Во время ивента он попал в скандал, оскорбив одного из игроков соперника — после этого Twitch-канал футболиста временно заблокировали. Позже он принёс извинения.

