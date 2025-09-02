По серии Call of Duty снимают полнометражный фильм — проектом занимается студия Paramount
Кинокомпания Paramount заключила сделку со студией Activision и приступила к производству полнометражного фильма по игровой серии Call of Duty. Ленту с живыми актёрами планируют выпустить в кинотеатрах.
Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон назвал новый проект «воплощением мечты».
Фильм по Call of Duty призван порадовать огромную аудиторию фанатов франшизы по всему миру — сохранив всё то, что им так нравится в культовой серии, и при этом смело расширяя её для совершенно новой аудитории.
Подробности о сюжете фильма, актёрском составе и дате выхода ленты по Call of Duty в кино пока неизвестны.
Комментарии
