Сериал «Добро пожаловать в Дерри», приквел хоррора «Оно», выйдет 26 октября

Канал HBO сообщил дату премьеры хоррор-сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Посмотреть приквел известного фильма ужасов зрители смогут с 26 октября.

События шоу разворачиваются в 1962 году, за 27 лет до событий хоррора «Оно». Сериал рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного клоуна Пеннивайза.

Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель обеих оригинальных картин, а главную роль Пеннивайза вновь исполнит Билл Скарсгард («Носферату»). В сериале также сыграли Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»).