Вышел трейлер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel» — релиз 24 сентября

Marvel представила трейлер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel» по супергеройской вселенной. Все четыре эпизода выйдут 24 сентября на платформе Disney+.

Спин-офф популярной франшизы расскажет о превращении людей и супергероев в зомби — разбираться с ними придётся новой команде.

Видео доступно в группе Канобу во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Marvel.

Ранее издание Variety составило рейтинг лучших проектов киновселенной Marvel за всё время. В список вошли все супергеройские фильмы и сериалы, выходящие с 2008 года — в тройку лучших вошли «Мстители: Финал», «Чёрная пантера» и первые «Стражи Галактики».