Первые оценки фильма «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга

«На уровне «Зелёной мили»: Фильм «Долгая прогулка» по роману Кинга получил высокие оценки
Комментарии

В Сети появились первые оценки предстоящего фильма «Долгая прогулка». Триллер по одноимённому роману Стивена Кинга получил 81 балл на Metacritic и 100% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Критики высоко оценили триллер, называя его одной из самых успешных экранизаций Кинга — его сравнивают с «Зелёной милей» и «Мизери». Похвалы заслужили как усилия режиссёра и сценариста, так и игра актёров (главные роли исполнили Купер Хоффман и Дэвид Джонссон).

«Долгая прогулка» рассказывает об одноимённой игре на выживание, где сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, сражаясь за свою жизнь. Официальная премьера в России состоится 18 сентября.

