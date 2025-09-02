До 15% стримеров Twitch и Kick накручивают зрителей — это 30 млн фейковых часов просмотров

Аналитический сервис Stream Charts подтвердил массовую проблему с накруткой зрителей на стримерских платформах Twitch и Kick.

Сообщается, что только за второй квартал на «Твиче» около 40 тыс. контент-мейкеров искусственно завышали просмотры. Это 30 млн ненастоящих часов просмотров, которые отображались в статистике.

На Kick ситуация не лучше — 20 млн фейковых часов просмотра и около 15% стримеров (каждый шестой), вовлечённых в накрутку.

В конце августа Twitch объявил о о борьбе с ботами, которые имитируют живых зрителей. После блокировки таких аккаунтов просмотры многих стримеров упали в несколько раз.