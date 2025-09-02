Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

До 15% стримеров Twitch и Kick накручивают зрителей — это 30 млн фейковых часов просмотров

До 15% стримеров Twitch и Kick накручивают зрителей — это 30 млн фейковых часов просмотров
Комментарии

Аналитический сервис Stream Charts подтвердил массовую проблему с накруткой зрителей на стримерских платформах Twitch и Kick.

Сообщается, что только за второй квартал на «Твиче» около 40 тыс. контент-мейкеров искусственно завышали просмотры. Это 30 млн ненастоящих часов просмотров, которые отображались в статистике.

На Kick ситуация не лучше — 20 млн фейковых часов просмотра и около 15% стримеров (каждый шестой), вовлечённых в накрутку.

В конце августа Twitch объявил о о борьбе с ботами, которые имитируют живых зрителей. После блокировки таких аккаунтов просмотры многих стримеров упали в несколько раз.

Материалы по теме
Просмотры стримов на Twitch обвалились на 24% после блокировки ботов
Фото
Онлайн российских стримеров на Twitch упал в несколько раз после блокировки ботов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android