Лондон заработает £ 30 млн на проведении BLAST Premier London 2025 по CS 2

Грядущий турнир BLAST Premier London Open 2025, который пройдёт в эти выходные на легендарной арене Уэмбли, может пополнить бюджет британской столицы на впечатляющие £ 30 миллионов (примерно 3,2 млрд рублей). Об этом сообщил мэр Лондона.

По его словам, столица Великобритании уверенно закрепляется в статусе ключевого центра мировой киберспортивной сцены:

Лондон — одно из ведущих направлений для киберспорта — захватывающей и стремительно развивающейся индустрии. Я намерен и дальше прилагать усилия для её поддержки и роста в нашем городе.

Для сравнения, аналогичный чемпионат PGL Astana 2025 принёс экономике Астаны порядка $11,6 млн, что почти втрое меньше ожидаемых доходов Лондона.

Основная часть турнира BLAST Premier London Open 2025 пройдёт с 5-го по 7-ое сентября. Призовой фонд турнира составит $ 330 тыс.