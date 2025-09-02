«Тяжело играть с больными зубами»: zweih объяснил неудачу Team Spirit в CS 2

Игрок Team Spirit по Counter-Strike 2 Иван zweih Гогин поделился подробностями о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время отборочных на BLAST Open London 2025. Пост киберспортсмен опубликовал на своём Telegram-канале:

Тяжело пока играть с больными зубами из дома с 300 фпс, каждый день хожу к зубному, пока уходим на небольшой отдых, следующий турнир — епл в начале октября, плохо выступили на EWC и BLAST, но ничего страшного, вернемся сильнее.

Team Spirit не смогла пройти в основную стадию турнира, уступив в решающем матче G2 Esports со счётом 1:2. LAN-часть BLAST Open London 2025 пройдёт без участия состава Гогина.

Закрытые отборочные проходили с 27 августа по 1 сентября. Команды боролись за шесть слотов на лондонский LAN. Основная часть турнира BLAST Premier London Open 2025 пройдёт с 5-го по 7-ое сентября. Призовой фонд турнира составит $ 330 тыс.