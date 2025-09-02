«Парни заряжены, предстоит много работы»: Perfecto впервые высказался как капитан VP по CS

Новый капитан состава Virtus.pro по Counter-Strike 2 Илья Perfecto Залуцкий прокомментировал своё назначение на роль ингейм-лидера. Сообщение он опубликовал в личном Telegram-канале:
Новый этап в карьере. Посмотрим что из этого выйдет, парни заряжены, предстоит очень много работы, очень хочется вернутся на хороший уровень и радовать вас нашей игрой, так что следите за играми.
Илья занял место капитана после перевода Дениса electroNic Шарипова в запас. Руководство организации приняло решение обновить структуру состава, чтобы вернуть команду на конкурентный уровень.
Назначение Perfecto открывает для Virtus.pro новый этап в CS 2, где именно он будет отвечать за стратегическую составляющую и принятие решений во время матчей.
Напомним, ранее Virtus.pro испытывала нестабильные результаты на крупных турнирах, и смена капитана может стать поворотным моментом для команды.