«Парни заряжены, предстоит много работы»: Perfecto впервые высказался как капитан VP по CS

«Парни заряжены, предстоит много работы»: Perfecto впервые высказался как капитан VP по CS
Новый капитан состава Virtus.pro по Counter-Strike 2 Илья Perfecto Залуцкий прокомментировал своё назначение на роль ингейм-лидера. Сообщение он опубликовал в личном Telegram-канале:

Новый этап в карьере. Посмотрим что из этого выйдет, парни заряжены, предстоит очень много работы, очень хочется вернутся на хороший уровень и радовать вас нашей игрой, так что следите за играми.

Илья занял место капитана после перевода Дениса electroNic Шарипова в запас. Руководство организации приняло решение обновить структуру состава, чтобы вернуть команду на конкурентный уровень.

Назначение Perfecto открывает для Virtus.pro новый этап в CS 2, где именно он будет отвечать за стратегическую составляющую и принятие решений во время матчей.

Напомним, ранее Virtus.pro испытывала нестабильные результаты на крупных турнирах, и смена капитана может стать поворотным моментом для команды.

VP вылетела с BLAST Open London 2025
Virtus.pro проиграла M80 и вылетела с отборочных на BLAST Open London 2025
