Стример mokrivskyi купил Telegram-тег @donk за 2,5 млн рублей

Стример mokrivskyi купил Telegram-тег @donk за 2,5 млн рублей
Стример и контент-мейкер Роман Мокривский, известный под ником mokrivskyi, стал новым владельцем громкого Telegram-тега @donk. Об этом он сам сообщил в своём личном Telegram-канале.

Как стало известно, покупка обошлась Мокривскому в $ 32 тыс., что на момент сделки составило чуть более 2,57 млн рублей. И это лишь часть масштабной «охоты за тегами». Кроме @donk, стример также приобрёл имена @kyousuke, @overdrive и @fazeup. Общая сумма всех четырёх покупок — порядка $ 50 тыс.

Тег @donk был выставлен на аукцион 26 августа. Первоначально за него предложили 5050 монет TON — эквивалент примерно 1,27 млн рублей. Имя первого участника торгов не раскрывается, но именно его ставку перебил mokrivskyi, предложив почти вдвое больше.

Фото: mokrivskyi

Интересно, что сам Данил Крышковец, киберспортсмен Team Spirit по CS 2, использует тег @donk1221, а не оригинальное имя, которое теперь принадлежит стримеру. Это вызвало обсуждения в сообществе: зачем покупать «чужой» тег?
Пока ни mokrivskyi, ни Крышковец ситуацию не комментировали.

