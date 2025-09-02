Скидки
Трейлер 3-го сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне — старт 21 сентября

Аудио-версия:
Стриминговый сервис Paramount+ представил большой трейлер третьего сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Продолжение криминального сериала стартует 21 сентября, в него войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount+. Права на видео принадлежат Paramount.

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В третьем сезоне главный герой бросает вызов могущественному клану Данмайров.

Главного героя в шоу играет Сильвестр Сталлоне («Рокки»). В продолжении также появится новый персонаж, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Мстители»). Он в том числе станет главным героем спин-оффа под названием «Король Нового Орлеана».

Почти Гай Ричи: обзор фильма «Пойман с поличным» от Даррена Аронофски
