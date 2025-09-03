Появился жуткий постер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel»
Поделиться
Marvel опубликовала новый стильный постер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel». На нём можно увидеть знакомых героев, которые преобразились в живых мертвецов.
Новый постер мини-сериала
Фото: Disney
Спин-офф популярной франшизы расскажет о том, как самые известные супергерои превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Шан-Чи и Блэйд.
Шоураннером «Зомби Marvel» выступил Брайан Эндрюс, в том числе работавший над антологией «Что, если...?».
Все четыре эпизода выйдут 24 сентября на платформе Disney+. В России она не работает.
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
08:07
-
07:51
- 2 сентября 2025
-
22:26
-
21:46
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
20:46
-
20:04
-
19:35
-
19:06
-
18:34
-
18:04
-
17:37
-
17:01
-
16:34
-
16:08
-
15:58
-
15:36
-
15:11
-
14:45
-
14:18
-
14:10
-
13:47
-
13:46
-
13:38
-
12:57
-
12:27
-
11:51
-
11:10
-
10:16
-
09:43
-
09:10
-
08:33
-
07:51