Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выпустили постер фильма «Заклятие: Последний обряд» в стиле «Изгоняющего дьявола»

Выпустили постер фильма «Заклятие: Последний обряд» в стиле «Изгоняющего дьявола»
Аудио-версия:
Комментарии

Warner Bros. опубликовала новый постер фильма «Заклятие: Последний обряд» — он выполнен в стиле культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола».

Постер в стиле «Изгоняющего дьявола»

Фото: Warner Bros.

Постер «Изгоняющего дьявола»

Фото: Warner Bros.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт об окончании первой фазы.

Главные роли в ленте вновь исполнили Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»). Режиссёром выступил Майкл Чавес — автор третьей части «Заклятия» и спин-оффа «Проклятие монахини 2».

Премьера фильма состоится 5 сентября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android