Колин Фаррелл высказался о том, нужен ли «Пингвину» второй сезон

Актёр Колин Фаррелл в интервью рассказал, что не знает, насколько целесообразно выпускать второй сезон сериала «Пингвин». Звезда одноимённого шоу ещё раз подтвердил, что продолжение пока не планируется.

При этом в случае, если появится оригинальная и отличная идея для второго сезона, Фаррелл с радостью вернётся к образу Освальда Кобблпота: в этом случае всё зависит от сценария.

Мини-сериал «Пингвин» вышел в 2024 году на стриминговом сервисе HBO Max. Шоу было с восторгом принято как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал рекомендуют к просмотру 95% обозревателей и 85% зрителей.