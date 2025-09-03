Колин Фаррелл высказался о том, нужен ли «Пингвину» второй сезон
Актёр Колин Фаррелл в интервью рассказал, что не знает, насколько целесообразно выпускать второй сезон сериала «Пингвин». Звезда одноимённого шоу ещё раз подтвердил, что продолжение пока не планируется.
При этом в случае, если появится оригинальная и отличная идея для второго сезона, Фаррелл с радостью вернётся к образу Освальда Кобблпота: в этом случае всё зависит от сценария.
Мини-сериал «Пингвин» вышел в 2024 году на стриминговом сервисе HBO Max. Шоу было с восторгом принято как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал рекомендуют к просмотру 95% обозревателей и 85% зрителей.
Комментарии
