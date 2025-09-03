Скидки
Остин Батлер почти бросил актёрскую карьеру ради режиссуры фильмов

Остин Батлер почти бросил актёрскую карьеру ради режиссуры фильмов
Остин Батлер, известный по «Дюне 2», «Байкерам» и другим фильмам, рассказал, что однажды почти бросил карьеру актёра ради того, чтобы попробовать себя в режиссуре.

По словам Батлера, в какой-то момент он купил себе отличную камеру и начал снимать короткометражные фильмы, однако потом перестал и полностью посвятил себя актёрству.

В какой-то момент я почти бросил играть, перед тем как сыграть в мюзикле «Продавец льда грядёт»… я купил самую лучшую камеру, какую только мог себе позволить, и начал снимать короткометражные фильмы.

Увидеть Батлера можно в фильме «Пойман с поличным», который вышел в зарубежный прокат и скоро доберётся до России.

Читайте нашу рецензию «Пойман с поличным», где снялся Остин Батлер
Почти Гай Ричи: обзор фильма «Пойман с поличным» от Даррена Аронофски
Почти Гай Ричи: обзор фильма «Пойман с поличным» от Даррена Аронофски
