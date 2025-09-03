Скидки
Вышел первый трейлер продолжения «28 лет спустя» — он называется «Храм костей»

Sony Pictures опубликовала первый полноценный трейлер фильма «28 лет спустя: Храм костей». В ролике показали уже знакомых героев и новые лица.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» развернутся после сюжета первого фильма новой трилогии.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»).

«28 лет спустя: Храм костей» выйдет в прокат 16 января 2026 года.

