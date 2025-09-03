Скидки
Вышла вторая половина второго сезона «Уэнсдей» — финальные серии

Вышла вторая половина второго сезона «Уэнсдей» — финальные серии
Сегодня на Netflix состоялась премьера финальных серий второго сезона сериала «Уэнсдей». Финал нового сезона уже можно посмотреть целиком с субтитрами и даже с озвучкой на русском языке.

События второй половины второго сезона продолжают первую.

К главным ролям в «Уэнсдей» вернулись Дженна Ортега и Эмма Майерс, а гостевые роли также сыграли Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих), Кристофер Ллойд («Назад в будущее) и Стив Бушеми («Таинственный поезд»).

Режиссёром проекта вновь выступил Тим Бёртон («Битлджус»). Сценаристами остались Майлз Миллар и Альфред Гоф — авторы «Тайн Смолвиля» и «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром.

Трейлер второй половины нового сезона

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

