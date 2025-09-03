Храм костей в огне: появился первый постер продолжения «28 лет спустя»

Вместе с дебютным трейлером появился и первый постер фильма «28 лет спустя: Храм костей», на котором можно увидеть жуткого человека в Храме костей, окружённом огнём.

Первый постер картины

Фото: Sony Pictures

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» развернутся после сюжета первого фильма новой трилогии.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»).

«28 лет спустя: Храм костей» выйдет в прокат 16 января 2026 года.