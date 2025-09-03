Вышел новый трейлер фильма «(Не)искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем в главной роли
Поделиться
Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала новый трейлер фильма «(Не)искусственный интеллект». Ранее выпускали лишь тизер.
Сюжет ленты расскажет историю 17-летнего студента Жени, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающий собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берёт управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории.
Главные роли в фильме сыграли Леон Кемстач («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Александр Самойленко («Холоп 2»), Игорь Жижикин («Мажор») и Александра Тихонова («Подростки. Первая любовь»).
В прокат фильм выйдет 2 октября.
Комментарии
- 3 сентября 2025
-
13:43
-
12:54
-
12:21
-
11:32
-
10:56
-
10:14
-
10:11
-
09:25
-
08:48
-
08:07
-
07:51
- 2 сентября 2025
-
22:26
-
21:46
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
20:46
-
20:04
-
19:35
-
19:06
-
18:34
-
18:04
-
17:37
-
17:01
-
16:34
-
16:08
-
15:58
-
15:36
-
15:11
-
14:45
-
14:18
-
14:10
-
13:47
-
13:46
-
13:38