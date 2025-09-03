Вышел новый трейлер фильма «(Не)искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем в главной роли

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала новый трейлер фильма «(Не)искусственный интеллект». Ранее выпускали лишь тизер.

Сюжет ленты расскажет историю 17-летнего студента Жени, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающий собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берёт управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории.

Главные роли в фильме сыграли Леон Кемстач («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Александр Самойленко («Холоп 2»), Игорь Жижикин («Мажор») и Александра Тихонова («Подростки. Первая любовь»).

В прокат фильм выйдет 2 октября.