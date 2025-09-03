Третий сезон аниме «Ванпанчмен» стартует 5 октября

Фанаты «Ванпанчмена» будут наверняка рады услышать эту новость. Третий сезон аниме начнёт выходить уже 5 октября — спустя 6,5 лет после завершения второго.

Арт третьего сезона аниме

Синопсис гласит следующее:

Сайтама — герой, который стал им только ради забавы. После трёх лет «специальных тренировок» он стал практически неуязвимым. Даже его самые могущественные противники терпят поражение после одного удара. Вместе со своим верным учеником Геносом Сайтама выполняет свои официальные обязанности героя в Ассоциации героев.

Премьера второго сезона аниме состоялась 9 апреля 2019 года, с тех пор создатели трудились над третьим, который выйдет уже в следующем месяце.