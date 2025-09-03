Скидки
Вышел русский трейлер хоррора «Крипер» от режиссёра «Собирателя душ» — премьера 4 декабря

Вышел русский трейлер хоррора «Крипер» от режиссёра «Собирателя душ» — премьера 4 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дублированный трейлер фильма ужасов «Крипер». Хоррор официально выйдет в кинотеатрах России 4 декабря.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера кино. Права на видео принадлежат Атмосфере кино.

Сюжет «Крипера» расскажет о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места.

Режиссёром ленты выступил Осгуд Перкинс — создатель хорроров «Обезьяна», «Собиратель душ» и «Гретель и Гензель». Главные роли в проекте сыграли Татьяна Маслани («Клятва»), Россиф Сазерленд («План Б») и Тесс Дегенштейн («Расследования Мёрдока»).

