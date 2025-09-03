В продолжении «Клиники» вернётся Карла — её снова сыграет Джуди Рейес

Американская актриса Джуди Рейес вернётся к роли Карлы Аспиносы в перезапуске «Клиники». Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники в администрации телеканала ABC.

Таким образом, в продолжении культового медицинского шоу вернётся основная четвёрка: Джей Ди (Зак Брафф), Тёрк (Дональд Фэйсон), Эллиот (Сара Чок) и Карла (Джуди Рейес). Новое шоу будет посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе.

Отмечается, что в продолжении «Клиники» также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинального шоу. Ожидается, что новый сериал стартует не позже 31 мая 2026 года.