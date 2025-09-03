Скидки
Сериал «Газета» по культовому «Офису» продлили на второй сезон — ещё до выхода первого

Сериал «Газета» по культовому «Офису» продлили на второй сезон — ещё до выхода первого
Кинокомпания Sky объявила о продлении сериала «Газета» на второй сезон. Это произошло ровно за сутки до премьеры первого сезона, которая состоится 4 сентября.

Таким образом, в Sky уверены в популярности шоу по вселенной культового «Офиса». Отмечается, что авторы проекта уже работают над сценарием продолжения, которое должно выйти через год — осенью 2026-го.

«Газета» расскажет историю Нэда Сэмпсона, которому предстоит возродить печатное СМИ, пришедшее в упадок. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис». Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Создателями шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — авторы оригинального сериала.

