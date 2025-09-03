Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый тизер триллера «Дом динамита» про удар по США — премьера 24 октября

Первый тизер триллера «Дом динамита» про удар по США — премьера 24 октября
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер триллера A House of Dynamite («Дом динамита») — новой работы Кэтрин Бигелоу, постановщицы «Повелителя бури» и «На гребне волны». Премьера ленты состоится на стриминговом сервисе 24 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

По сюжету картины, по США наносят мощный ракетный удар. Власти страны пытаются разобраться в том, кто это сделал, что предпринять прямо сейчас и как ответить на атаку, пока время ещё есть.

У картины звёздный актёрский состав: Идрис Эльба («Тор: Рагнарёк»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Джаред Харрис («Чернобыль»). «Дом динамита» станет первой работой Бигелоу с 2017 года, когда вышла драма «Детройт».

Материалы по теме
Фото
Новые кадры из триллера «Дом динамита» про удар по США — премьера 24 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android