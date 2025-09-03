Скидки
Вышел трейлер пятого сезона сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом — старт 24 сентября

Компания Apple представила большой трейлер пятого сезона сериала «Медленные лошади». Шпионское шоу с Гари Олдманом стартует уже 24 сентября в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. В продолжении Лондон подвергается масштабным террористическим атакам, и в контрразведка считает, что к операции причастен агент из отряда Джексона Лэмба.

Шоу тем временем продлили на шестой сезон, его съёмки уже завершились. Сейчас Apple работают над седьмым сезоном одного из своих самых успешных шоу.

