Матчи первого тура The International 2025 по Dota 2 — кто с кем сыграет первый матч на Инте

Spirit — Wildcard, BB Team — Nigma: определены пары на первый тур The International 2025
Valve провели жеребьёвку первого тура групповой стадии The International 2025 по Dota 2. Матчи best-of-3 (до двух побед) пройдут завтра, 4 сентября в 11:00 и 14:00 мск.

Действующий чемпион «Инта» Team Liquid встретится с филиппинской BOOM Esports, а российская Team Spirit сыграет против Wildcard из США.

Расписание 1-го тура группового этапа The International 2025:

  • 11:00. Aurora Gaming (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 11:00. Team Spirit (Россия) — Wildcard (США);
  • 11:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Nemesis (Филиппины);
  • 11:00. Tundra Esports (Европа) — Yakutou Brothers (Китай);
  • 14:00. PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
  • 14:00. Team Liquid (Швеция) — BOOM Esports (Филиппины);
  • 14:00. BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан);
  • 14:00. Team Tidebound (Китай) — Natus Vincere (Украина).

Напомним, в этом году групповой этап пройдёт по швейцарской системе: во втором туре победители первых матчей сыграют против друг друга, а проигравшие — против проигравших. В плей-офф пройдут команды, набравшие четыре победы, а также сильнейшие по итогам стыковых матчей.

