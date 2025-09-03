Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно полное расписание The International 2025 — чемпионата мира по Dota 2

Организаторы The International 2025 опубликовали полное расписание предстоящего чемпионата мира по Dota 2 в Гамбурге. С 4 по 14 сентября лучшие команды планеты разыграют призовой фонд, превышающий $ 2,3 млн.

Соревнования пройдут в два этапа — групповая стадия в закрытом формате и плей-офф на стадионе «Барклейс-арена».

Расписание группового этапа The International 2025

Групповая стадия The International пройдёт по «швейцарской» системе . Команды проведут по четыре или пять матчей в формате best-of-3 — набравшие четыре очка и победители стыковых игр пройдут в плей-офф.

Четверг, 4 сентября:

11:00 — тур 1, четыре матча;

14:00 — тур 1, четыре матча;

17:00 — тур 2, по два матча сетки «1–0» и сетки «0–1»;

20:00 — тур 2, по два матча сетки «1–0» и сетки «0–1».

Пятница, 5 сентября:

11:00 — тур 3, матч «2–0», два матча «1–1» и матч «0–2»;

14:00 — тур 3, матч «2–0», два матча «1–1» и матч «0–2»;

17:00 — тур 4, три матча «1–2» и матч «0–3» (на вылет).

Суббота, 6 сентября:

11:00 — тур 4, матч «3–0» (за выход в плей-офф) и три матча «2–1»;

14:00 — тур 5, два матча «1–3» (на вылет) и два матча «2–2»;

17:00 — тур 5, два матча «3–1» (за выход) и матч «2–2».

20:00 — стыковой матч за выход в плей-офф.

Воскресенье, 7 сентября:

11:00 — стыковой матч за выход в плей-офф;

14:00 — стыковой матч за выход в плей-офф;

17:00 — стыковой матч за выход в плей-офф;

20:00 — стыковой матч за выход в плей-офф.

Расписание плей-офф The International 2025

Во второй этап пройдут восемь лучших команд групповой стадии. Они разыграют титул и главный денежный приз по системе double-elimination .

Четверг, 11 сентября:

11:00 — верхняя сетка, матч 1/4 финала;

14:00 — верхняя сетка, матч 1/4 финала;

17:00 — верхняя сетка, матч 1/4 финала;

20:00 — верхняя сетка, матч 1/4 финала.

Пятница, 12 сентября:

11:00 — нижняя сетка, матч первого раунда;

14:00 — нижняя сетка, матч первого раунда;

17:00 — верхняя сетка, матч 1/2 финала;

20:00 — верхняя сетка, матч 1/2 финала.

Суббота, 13 сентября:

11:00 — нижняя сетка, матч второго раунда;

14:00 — нижняя сетка, матч второго раунда;

17:00 — верхняя сетка, финал;

20:00 — нижняя сетка, полуфинал.

Воскресенье, 14 сентября: