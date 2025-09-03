Скидки
Системные требования Dying Light: The Beast (Даин Лайт Зэ Бист)

Системные требования Dying Light: The Beast
Студия Techland опубликовала полноценные системные требования Dying Light: The Beast — новой игры в зомби-серии. Для запуска понадобится ПК с процессором Intel Core i5-13400F и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060.

Для более комфортной игры потребуется сборка с всё тем же Intel Core i5-13400F и GeForce RTX 3070 Ti. Для игры также необходимо 16 ГБ оперативной памяти и наличие SSD-диска.

Минимальные системные требования Dying Light: The Beast (1080p/30 fps, низкие настройки)

  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5-13400F или AMD Ryzen 7 5800F
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 5500 XT или Intel Arc A750
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 70 ГБ (SSD).

Рекомендуемые системные требования Dying Light: The Beast (1440p/60 fps, средние настройки)

  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5-13400F или AMD Ryzen 7 7700
  • Видеокарта: GeForce RTX 3070 Ti или Radeon RX 6750 XT или Intel Arc B580
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 70 ГБ (SSD).

Фото: Techland

Рекомендуемые системные требования Dying Light: The Beast (4K/60 fps, высокие настройки)

  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 9 7800X3D
  • Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti или Radeon RX 7900 GRE
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • Место на диске: 70 ГБ (SSD).

Рекомендуемые системные требования Dying Light: The Beast (4K/60 fps, ультранастройки и трассировка лучей)

  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i9-14900K или AMD Ryzen 9 7950X3D
  • Видеокарта: GeForce RTX 5070 или Radeon RX 9070
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • Место на диске: 70 ГБ (SSD).

Dying Light: The Beast поступит в продажу на ПК, PS5 и Xbox Series уже 19 сентября. Игра выйдет с русской озвучкой.

