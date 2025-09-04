Скидки
Расписание игр первого дня The International 2025 по Dota 2 — все матчи TI14 на 4 сентября

Расписание игр первого дня The International 2025 по Dota 2
Сегодня, 4 сентября, в Гамбурге стартует чемпионат мира The International 2025 по Dota 2. В рамках первого игрового дня все команды проведут по два матча.

Все серии пройдут в формате best-of-3 (до двух выигранных карт).

Расписание матчей The International 2025 на четверг, 4 сентября:

  • 11:00. Тур 1, Aurora Gaming (Россия) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 11:00. Тур 1, Team Spirit (Россия) — Wildcard (США);
  • 11:00. Тур 1, Team Falcons (Ближний Восток) — Team Nemesis (Филиппины);
  • 11:00. Тур 1, Tundra Esports (Европа) — Yakutou Brothers (Китай);
  • 14:00. Тур 1, PARIVISION (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
  • 14:00. Тур 1, Team Liquid (Швеция) — BOOM Esports (Филиппины);
  • 14:00. Тур 1, BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан);
  • 14:00. Тур 1, Team Tidebound (Китай) — Natus Vincere (Украина);
  • 17:00. Тур 2, матч между двумя победителями (сетка «1–0»);
  • 17:00. Тур 2, матч между двумя победителями (сетка «1–0»);
  • 17:00. Тур 2, матч между двумя проигравшими (сетка «0–1»);
  • 17:00. Тур 2, матч между двумя проигравшими (сетка «0–1»);
  • 20:00. Тур 2, матч между двумя победителями (сетка «1–0»);
  • 20:00. Тур 2, матч между двумя победителями (сетка «1–0)»;
  • 20:00. Тур 2, матч между двумя проигравшими (сетка «0–1»);
  • 20:00. Тур 2, матч между двумя проигравшими (сетка «0–1»).

Групповой этап The International пройдёт 4–7 сентября по швейцарской системе: команды играют против соперников с таким же результатом в предыдущем туре. В плей-офф пройдут команды, набравшие четыре победы, а также сильнейшие по итогам стыковых матчей.

