46% игроков в Dota 2 считают, что Team Spirit выиграет The International 2025

Российский состав Team Spirit с огромным отрывом стал лидером в опросе о будущем чемпионе The International 2025 по Dota 2. Итоги подвёл близкий к Valve инсайдер Викрам Редди.

В победу «драконов» на TI14 верят 46,4% игроков в Dota 2. Далее идут действующие чемпионы «Инта» Team Liquid (10,96%), Team Falcons (9,25%) и ещё одна наша команда, PARIVISION (8.06%) — остальные варианты набрали менее 8% голосов пользователей.

Фото: Викрам Редди / Valve

Чемпионат мира The International 2025 по Dota 2 пройдёт с 4 по 14 сентября в Гамбурге. 16 команд разыграют самый престижный трофей сезона, а также призовой фонд, который уже превысил отметку в $ 2,3 млн.