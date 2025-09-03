«Фанаты найдут отсылки на «Во все тяжкие»: Винс Гиллиган — о сериале «Из многих»

Американский сценарист Винс Гиллиган, создатель сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», поделился деталями шоу «Из многих» — своего нового оригинального проекта для онлайн-кинотеатра Apple TV+.

События развернутся в альтернативной вселенной и расскажут историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. Шоу вновь снимали в городе Альбукерке, поэтому фанатов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» ждёт как минимум несколько отсылок на культовую вселенную.

Пасхалок в новом сериале может быть несколько, если вы будете держать глаза и уши настороже. Фанаты «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», если они будут внимательны, точно найдут пару отсылок.

Сериал «Из многих» стартует уже 7 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с двух эпизодов. Сейчас Винс Гиллиган уже работает над вторым сезоном.