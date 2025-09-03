Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Фанаты найдут отсылки на «Во все тяжкие»: Винс Гиллиган — о сериале «Из многих»

«Фанаты найдут отсылки на «Во все тяжкие»: Винс Гиллиган — о сериале «Из многих»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский сценарист Винс Гиллиган, создатель сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», поделился деталями шоу «Из многих» — своего нового оригинального проекта для онлайн-кинотеатра Apple TV+.

События развернутся в альтернативной вселенной и расскажут историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. Шоу вновь снимали в городе Альбукерке, поэтому фанатов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» ждёт как минимум несколько отсылок на культовую вселенную.

Пасхалок в новом сериале может быть несколько, если вы будете держать глаза и уши настороже. Фанаты «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», если они будут внимательны, точно найдут пару отсылок.

Сериал «Из многих» стартует уже 7 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с двух эпизодов. Сейчас Винс Гиллиган уже работает над вторым сезоном.

Материалы по теме
Фото
Новые кадры сериала «Из многих» — шоу от создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android